Политика

Газета.RuГазета.RuМишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
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В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами распределены

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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

RT на русскомвчера в 16:04

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

ТК Звездавчера в 16:40

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

РИА Новостивчера в 16:07

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Российская газетавчера в 16:46

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

РБКвчера в 15:59
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