Политика
Газета.RuМишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
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Политика
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
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Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Общество
Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Кино
Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Министр Быковская в первый рабочий день открыла медцентр в Ростове
В свой первый рабочий день Татьяна Быковская вместе с губернатором донского региона открыла новую клинику и ответила на некоторые вопросы журналистов.
Общество
Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире
Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
Армия и оружие
Израильтяне испытали активную защиту для танков подкалиберным снарядом
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Политика
В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе
Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 12:00 28 января.