Политика
Право.руМихаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
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Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Армия и оружие
Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
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Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Происшествия
Двух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове
Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Наука
В мире исчезнет 85% виноградников: винный кризис
Нравится нам это или нет, но глобальное потепление и сопутствующий ему климатический кризис уже влияют на все аспекты жизни человека, от общества и инфраструктуры до пищи и даже воздуха, которым мы дышим.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Армия и оружие
В США заявили о начале финальной битвы за Сирию
Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Армия и оружие
Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух
На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Происшествия
Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта
Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.