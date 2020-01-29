Политика
РБКМишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Соответствующие материалы опубликованы на сайте кабинета министров.
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Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) стал лидером российского проката, собрав 318,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Авто
Премиальный кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
На рынке Южной Кореи первый кроссовер марки Genesis дебютировал с совершенно новым, 6-цилиндровым рядным турбодизелем объемом 3,0 литра, который выдает 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Происшествия
Экс-глава Удмуртии Соловьев заявил о своей невиновности
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Общество
Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке
Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»
Центробанк принял решение о санации «Севастопольского морского банка». Об этом в пресс-службе регулятора рассказали в среду, 29 января.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Теннис
Павлюченкова не вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
Музыка
Конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020".
Здоровье
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Футбол
Компания «РЖД» не планирует продавать «Локомотив»
Замглавы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Андрей Старков рассказал о том, планирует ли холдинг продавать футбольный клуб «Локомотив».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.