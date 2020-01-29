Политика

РБКРБКМишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Соответствующие материалы опубликованы на сайте кабинета министров.
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Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

ТК Звездавчера в 16:40

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Коммерсантъвчера в 16:52

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Российская газетавчера в 16:46

В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами распределены

ТАССвчера в 16:57

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

РИА Новостивчера в 16:07

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

RT на русскомвчера в 16:04

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

РБКвчера в 15:59
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