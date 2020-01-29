Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Всего у нового главы правительства, согласно утвержденной структуре кабинета, девять заместителей, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата.
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В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами распределены

ТАСС16:57

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

RT на русском16:04

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Российская газета16:46

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

ТК Звезда16:40

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

РИА Новости16:07

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Коммерсантъ16:52

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

РБК15:59
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