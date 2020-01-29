Политика
РИА НовостиМишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Всего у нового главы правительства, согласно утвержденной структуре кабинета, девять заместителей, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата.
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Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Происшествия
Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте
41-летнего жителя Пермского края подозревают в попытке убийства продавщицы в магазине, которую он облил бензином и поджег.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Интернет
Facebook добавил вкладку с историей действий пользователей вне соцсети
Facebook объявил о внедрении функции, позволяющей пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью, летом 2018 года.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Захарченко намерен вернуть свои миллиарды через суд
Иск о пересмотре решения о конфискации имущества на девять млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
2 марта стартуют продажи обновленного кроссовера Kia Seltos в России.
Происшествия
Спасти ефрейтора Ботыгина — Daily Storm
Daily Storm 20 января рассказал историю ефрейтора Ильи Ботыгина из 96-й отдельной разведбригады, которого, с его слов, три недели продержали под арестом за проступок, не давали еды и применяли физическое насилие.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Авто
Обновленную Kia Rio показали на первых фото
В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
Армия и оружие
Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США
Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.