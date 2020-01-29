Политика
Газета.RuМишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Происшествия
В Самарской области депутата подозревают в планировании убийства мужа
По информации следователей, одна из женщин является депутатом Думы Чапаевска, она и ее знакомая решили организовать убийство мужа.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Участки дорог в Алтайском крае закрыты из-за непогоды
В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий недоступны для автомобилистов участки нескольких трасс, сообщает минтранс региона.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Авто
В Россию осенью FAW привезет новые кроссовер и седан
По данным пресс-службы российского офиса марки, модельный ряд FAW, который в настоящее время представлен у дилерами всего двумя моделями, к концу года удвоится.
Политика
Медведев потребовал от «ЕР» объективно оценивать работу правительства
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии отметил, что политическая сила поддержала новое правительство, а значит несет за него ответственность перед всеми гражданами страны.
Наука
Новый коронавирус научились выращивать в Австралии
Австралийский научный институт смогли вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
Космос
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Общество
Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам
Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
Политика
Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения
На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Кино
В прокат выходит фильм «Маленькие женщины»
Экономика
В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов
Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии
Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество