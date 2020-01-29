Политика
Газета.RuМишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
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Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Происшествия
Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве
В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Общество
Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку «Столичная»
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта
Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Игры
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Армия и оружие
Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси
До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Общество
Ургант извинился перед верующими за шутку об Иисусе и Кейдже
Телеведущий Иван Ургант в эфире выходящей на Первом канале передачи "Вечерний Ургант" извинился перед верующими за шутку об Иисусе.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Гаджеты
«Двойник» «суперзащищенного» российского планшета нашли на AliExpress
По словам директора по продукту группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, сейчас на российском рынке «крайне мало устройств подобного класса», хотя отечественная промышленность нуждается в защищенных девайсах.
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Космос
На МКС приготовили первую выпечку
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Политика
Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем
Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Футбол
Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя
Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.