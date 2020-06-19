Экономика
Взгляд.руМишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов
Российское правительство расширило на 15 позиций перечень крупных проектов с госучастием, которые будут финансироваться в рамках госпрограмм и за счет средств Фонда национального благосостояния.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ
Коммерсантъвчера в 03:21
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Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Экономика
Дальний Восток попал в сложную ситуацию: Трутнев сделал заявление
Национальный план восстановления экономики, который уже отправлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, не упрощает задачу развития ДФО.
Konkurent.ru 21:20
Происшествия
«Мы сейчас бензином обольём детей и подожжём»: после жестокого убийства 12-летней девочки жители деревни Нижняя Коя рассказали о терроре местных отморозков
7 канал Красноярск вчера в 08:09
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия 22:07
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Игры
Бесплатный проект Rayman Redemption доступен для скачивания
В сети появился бесплатный проект Rayman Redemption – переосмысление красочного платформера Rayman 1995 года выпуска с новыми мирами, уровнями, мини-играми и коллекционными предметами.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 10:52
Политика
В Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов
Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Lenta.ru 19:16
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском 03:30
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 10:52
Армия и оружие
Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем
РЕН ТВ вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Футбол
Дюков анонсировал увеличение количества болельщиков на стадионах
«Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — сказал Дюков.
РБК 12:56
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22