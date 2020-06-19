Российское правительство расширило на 15 позиций перечень крупных проектов с госучастием, которые будут финансироваться в рамках госпрограмм и за счет средств Фонда национального благосостояния.

Происшествия В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет. 413

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 511

Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.

Экономика Дальний Восток попал в сложную ситуацию: Трутнев сделал заявление Национальный план восстановления экономики, который уже отправлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, не упрощает задачу развития ДФО.

Игры Бесплатный проект Rayman Redemption доступен для скачивания В сети появился бесплатный проект Rayman Redemption – переосмысление красочного платформера Rayman 1995 года выпуска с новыми мирами, уровнями, мини-играми и коллекционными предметами. 1

Политика В Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. 1

Общество На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 37

Авто АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 90

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 62

Футбол Дюков анонсировал увеличение количества болельщиков на стадионах «Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — сказал Дюков.