Экономика

Взгляд.руВзгляд.руМишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Российское правительство расширило на 15 позиций перечень крупных проектов с госучастием, которые будут финансироваться в рамках госпрограмм и за счет средств Фонда национального благосостояния.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика

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Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями.
РБК 21:19
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Lenta.ru 21:17
Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Политика

МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест

МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
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Политика

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Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
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Политика

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Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 22:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru 20:54
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Общество

Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры

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News.ru вчера в 14:19
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Общество

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Газета.Ru 12:39
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Газета.Ru 09:18
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

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Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
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Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня

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Лидеры стран Евросоюза одобрили продлить на полгода экономические санкции против России.
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