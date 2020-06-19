Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Газета.Ru 08:11
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Общество
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды.
Российская газета 08:03
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 04:58
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Энергетика
Нефть Brent приближается к отметке $42
Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent и фьючерс на S&P500 торгуются в плюсе — баррель Brent стоит — $41,86, WTI — $31,01.
REGNUM 01:15
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС Спорт вчера в 18:00
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 06:41
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России
Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Шоу-бизнес
DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет
Матерью малышки стала Анастасия Кривошеева. Известный музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом в 38 лет.
Версия.Инфо 07:24
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле
Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
Путешествия
Россиянам предсказали скорое открытие международных границ
Российским туристам предсказали скорое открытие границ для путешествий.
Lenta.ru 08:13