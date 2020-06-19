Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ
Коммерсантъ19 июня в 03:21
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Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Гаджеты
В России вышли новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 4S оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт, четырехъядерной однокристальной системой Amlogic с GPU Mali-450, а также 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 17:01
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Авто
Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 18 июня в 08:46
Политика
Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США
США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
BFM.ru 01:51
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Известный комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай
С 11 июня в регионе открыты туристические объекты с медицинской лицензией и объекты общественного питания на открытом воздухе Известный российский комедийный актер Сергей Светлаков приехал на отдых в Горный Алтай.
Толк 19 июня в 23:42
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
Шоу-бизнес
Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан
В Астрахани известная балерина Анастасия Волочкова отправилась в местную церковь.
Свободная Пресса 00:57
Происшествия
В центре Красноярска провалился асфальт, движение ограничено
Из-за порыва трубы водоснабжения 20 июня в 22.20 произошел провал проезжей части на перекрестке улиц Перенсона-Ленина.
КП - Красноярск вчера в 22:46
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 19 июня в 22:09
Музыка
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
В США с молотка за рекордную сумму ушла акустическая гитара покойного фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна.
Невские Новости вчера в 22:42
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента
Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
Общество
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
Почти 5 тыс. новосибирцев заболели коронавирусом
За сутки выздоровели 85 человек, всего более 2,7 тыс. Общее число зараженных в регионах Сибири достигло 35083, известно о 379 смертях.
Тайга.инфо вчера в 01:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service вчера в 02:09