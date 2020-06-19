Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°19 июня в 04:37

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ19 июня в 03:21

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС19 июня в 02:37

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру19 июня в 02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском19 июня в 02:49

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ19 июня в 02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия19 июня в 03:08
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс вчера в 21:22
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Гаджеты

В России вышли новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S

Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 4S оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт, четырехъядерной однокристальной системой Amlogic с GPU Mali-450, а также 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 17:01
Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Авто

Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo

Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 18 июня в 08:46
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Политика

Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США

США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
BFM.ru 01:51
Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
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Кино

Создатели «Зверополиса» работают над новым мультфильмом о волшебниках

Ревизор.ру 00:45
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Шоу-бизнес

Известный комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай

С 11 июня в регионе открыты туристические объекты с медицинской лицензией и объекты общественного питания на открытом воздухе Известный российский комедийный актер Сергей Светлаков приехал на отдых в Горный Алтай.
Толк 19 июня в 23:42
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы

Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса постараться обратиться за государственной социальной помощью.
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Шоу-бизнес

Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан

В Астрахани известная балерина Анастасия Волочкова отправилась в местную церковь.
Свободная Пресса 00:57
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Происшествия

В центре Красноярска провалился асфальт, движение ограничено

Из-за порыва трубы водоснабжения 20 июня в 22.20 произошел провал проезжей части на перекрестке улиц Перенсона-Ленина.
КП - Красноярск вчера в 22:46
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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 19 июня в 22:09
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Музыка

Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

В США с молотка за рекордную сумму ушла акустическая гитара покойного фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна.
Невские Новости вчера в 22:42
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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post вчера в 23:00
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Политика

Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента

Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
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Общество

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

Почти 5 тыс. новосибирцев заболели коронавирусом

За сутки выздоровели 85 человек, всего более 2,7 тыс. Общее число зараженных в регионах Сибири достигло 35083, известно о 379 смертях.
Тайга.инфо вчера в 01:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»

Rambler News Service вчера в 02:09
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