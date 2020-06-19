Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу
Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.
МИР 24 вчера в 03:45
Армия и оружие
Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
Футбол
Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»
Metaratings 13:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца – Аксёнов
Запасов питьевой воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит более, чем на три месяца.
ИА Крыминформ 05:01
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Общество
В Пермском крае меры по коронавирусу продлили
В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Авто
Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня вчера в 03:31
Экономика
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ 18:32
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest.
Известия вчера в 18:08
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM вчера в 05:08
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru 16:27
Происшествия
На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука
Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:24