Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 595

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 882

Политика Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии» Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. 1

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 10

Происшествия Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. 8

Общество Журналист «Дождя» отдал Центру «Э» материалы по махинациям с голосами Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев предоставил сотрудникам Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») все материалы расследования о махинациях при электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве. 4

Кино The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4 Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 58

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 5

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.

Здоровье В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 32

Автоспорт Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. 74

Общество Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. 44

Происшествия У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.

Здоровье Доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли Сильная головная боль, которая сопровождается различными неврологическими симптомами, является опасной для организма, рассказал главный врач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 3