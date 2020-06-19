Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
Футбол
«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ
Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате
Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 06:48
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
Журналист «Дождя» отдал Центру «Э» материалы по махинациям с голосами
Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев предоставил сотрудникам Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») все материалы расследования о махинациях при электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве.
РБК 13:59
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.
Эхо Москвы 14:04
Экономика
В Воронежской области построят завод по производству телевизоров
Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 07:19
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Автоспорт
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости 14:29
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
Известия 11:44
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.
РИА Новости 15:08
Здоровье
Доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли
Сильная головная боль, которая сопровождается различными неврологическими симптомами, является опасной для организма, рассказал главный врач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 10:53
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04