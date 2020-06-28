с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 666

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. 125

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 363

Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 14

Экономика Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. 3

Футбол Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига» Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси».

Происшествия Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.

Общество Кинотеатры в России откроются с 15 июля Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Происшествия Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами Следствие завершило дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. 59

Экономика Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант». 1

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 758

Политика МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» России с талибами Статья газета Washington Post о якобы «сговоре» России с талибами в Афганистане – это часть внутрипартийной борьбы в США, есть силы, не заинтересованные в уходе из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.