Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении
 правительства.
RT на русскомвчера в 04:10

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Зеленый свет

Российская газетавчера в 05:01

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

RT на русскомвчера в 04:10

Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей

РБКвчера в 04:58

Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших отраслей

Известиявчера в 04:48

Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19

Государственная Дума РФвчера в 04:14

Мишустин включил пассажирские перевозки в список пострадавших отраслей

Московский Комсомолецвчера в 04:12

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

Вести.Ruвчера в 04:59
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