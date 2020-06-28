с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Общество PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook, отказавшись размещать рекламу на ее платформе. 1

Футбол Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Сельты» Фёдора Смолова в испанском чемпионате.

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,7K

Армия и оружие Анкара и Тегеран вынуждают Москву сделать выбор Министр обороны Турции Хулуси Акар «вдруг» заявил, что Анкара «вновь намерена перейти к осуществлению военных операций на территории сирийской провинции Идлиб». 19

Здоровье В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны. 2

Происшествия Специалисты восстановили электроснабжение Норильска Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.

Футбол Дубль Цыганкова не спас киевское «Динамо» от поражения «Десне» В составе проигравших дублем отметился Виктор Цыганков (4-я и 86 минуты), у победителей отличились Егор Картушов (12) и Андрей Гитченко (90+2), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо (26).

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. 149

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 357