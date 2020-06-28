Коронавирус
RT на русскомМишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
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«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства.RT на русском04:10
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Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19
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