с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 53

Здоровье За сутки от коронавируса умерли еще два уральца За минувшие сутки от коронавируса погибли еще два жителя Свердловской области.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 9

Общество На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий "Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Авто Xiaomi занята разработкой автомобиля В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.

Политика Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.

Общество В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших COVID-19 за сутки в России выросло на 6719 до 641 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Экономика Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15% Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие. 9

Футбол Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.

Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 2

Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,1K

Экономика Минфин вернулся к идее ослабления валютного контроля за экспортерами Министерство финансов вернулось к идее послабления валютного законодательства для российских экспортеров.

Общество Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные. 9

Экономика Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант». 1

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 79

Происшествия В Норильске произошёл пожар на полигоне с отходами В Норильске произошёл пожар на полигоне с твёрдыми промышленными отходами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Красноярского края. 6

Космос Историческое касание: 25 лет назад к «Миру» пристыковался шаттл Atlantis 25 лет назад американский шаттл Atlantis впервые пристыковался к российскому орбитальному комплексу «Мир».