Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
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«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении
 правительства.
RT на русском04:10

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Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших отраслей

Известия04:36

Пассажирские перевозки включены в список пострадавших от коронавируса отраслей

Газета.Ru04:24

Мишустин включил пассажирские перевозки в список пострадавших отраслей

Московский Комсомолец04:12

Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей

Комсомольская правда04:21

Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19

Государственная Дума РФ04:14

Мишустин решил помочь пассажирским перевозкам. Железнодорожный и водный транспорт добавили в список пострадавших от коронавируса

Фонтанка.Ру04:23

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском04:10
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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