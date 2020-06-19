Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Здоровье
Врач объяснил, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса».
МедиаПоток 01:43
Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
Единоборства
Александр Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом
Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке со своим следующим соперником Кертисом Блэйдсом.
Metaratings 10:45
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч и Сара Брайтман получат звезды на Аллее славы
Некоторые будут удостоены этой чести посмертно – джазмен Чарли Паркер, оперный певец Лучано Паваротти и драматург, автор пьесы "Ограды" (по которой был снят в 2016 году одноименный фильм) Огаст Уилсон.В 2020 году из-за эпидемии коронавируса не все запланированные церемонии закладки звезд на Аллее славы удалось провести в срок, шесть из них перенесены на более позднее время.
ИА InterMedia 07:19
Политика
Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете
Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов.
Мойка78 04:34
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Болтон рассказал о боязни главы Минфина США подорвать доллар санкциями
Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты.
РБК 07:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа
Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru 11:23
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
LoginCasino.com вчера в 05:15
Экономика
В России собираются ввести налог для богатых
В правительстве подняли вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для российских граждан, получающих высокий доход.
Городовой вчера в 02:00
Политика
Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оценил белорусско-российские отношения.
Lenta.ru 07:37
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32