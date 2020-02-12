Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей», — цитирует его ТАСС. Премьер выразил надежду, что государство и Сбербанк совместно отработают технологии.
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с чего всё началось
«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров»,— сказал господин Греф (цитата по сайту правительства
).
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Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

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ТАССвчера в 16:03

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РБКвчера в 09:41

Мишустин рассказал Грефу, чего власти ждут от Сбербанка

REGNUMвчера в 08:19
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Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК 01:00
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

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Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
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Герман Греф
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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