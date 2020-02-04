Общество
Lenta.ruМишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".РИА Новости08:35
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Мишустин: цифровизацией министерств и ведомств займется «цифровой спецназ правительства»
Будущее России. Национальные проекты08:24
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