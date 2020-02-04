Общество

Lenta.ruLenta.ruМишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось

Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

Мишустин: цифровизацией министерств и ведомств займется «цифровой спецназ правительства»

Будущее России. Национальные проекты08:24

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

Lenta.ru08:52

Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

ТАСС08:46

Мишустин рассказал о преимуществах «больших данных» перед нефтью и золотом в 21 веке

Газета.Ru08:18

Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

Известия08:07

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

РБК12:20

Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России

РИА Новости08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Газета.Ru 14:02
Политика

Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

ТАСС вчера в 12:32
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина не пришла на 80-летие своей матери

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина не пришла на юбилей к знаменитой матери, актрисе Ларисе Голубкиной.
Народные новости вчера в 23:42
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Энергетика

Трамп заявил, что мог лишь мечтать о таких низких ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
ПРАЙМ 13:49
Политика

Путин провел переговоры с премьером Болгарии

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Московский Комсомолец 13:25
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие

Российские субмарины смогут стать невидимыми для радаров противника

Московский Комсомолец в Марий Эл 12:02
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Политика

СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru 14:08
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 11:58
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Коммерсантъ 13:11
Политика

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском 13:34
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Коммерсантъ 13:40
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Кино

Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса

Ранее аналогичные ситуации произошли с картинами «Кролик Питер 2» и «Тихое место 2». 4 марта стало известно, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» тоже отложили из-за вспышки смертельного коронавируса.
Lenta.ru 12:52
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform 06:09
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Общество

Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Российская газета вчера в 17:24
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Финансы

США обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Lenta.ru 13:57
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС 10:12
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Армия и оружие

Вооруженные силы досрочно получили первый в этом году полк С-400

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Военное дело 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное