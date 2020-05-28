с чего всё началось

Комментируя итоги совещания по подготовке плана восстановления, российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил: "На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней".

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 839

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Общество Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала Их нецелевое использование (например, не были улучшены жилищные условия) должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон", — говорится в документе. 3

Общество В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19 В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 - это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших - 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней. 665

Политика Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Общество В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня. 16

Футбол В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу» Накануне комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Начучев сообщил в своем Telegram-канале, что в инвестициях в «Уфу» заинтересованы компания Red Bull и холдинг City Football Group. 2

Экономика Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.

Футбол «Милан» заинтересован в приобретении Сердара Азмуна Как сообщает источник, в услугах иранского нападающего заинтересовал «Милан». Отмечается, клуб уже начал переговоры с агентом футболиста.

Игры Геймплей новой The Last of Us показали на видео Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США. 37

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 2,6K

Политика Трамп подписал указ о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. 162