Экономика

REGNUMREGNUMМишустин рассказал о готовящемся плане восстановления экономики РФ

Комментируя итоги совещания по подготовке плана восстановления, российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил: "На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней".
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«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
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РЕН ТВвчера в 07:32

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Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

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