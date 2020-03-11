Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики

Правительство совместно с Банком России делает все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
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Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики

РИА Новости06:49

Мишустин: правительство и ЦБ делают все необходимое для стабилизации экономики

Коммерсантъ07:03

Мишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики

Московский Комсомолец07:10

Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики России

Журналистская правда07:10
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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