Политика
РИА НовостиМишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
Правительство совместно с Банком России делает все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" первыми завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Шоу-бизнес
Экс-помощница Эмбер Херд утверждает, что подвергалась психологическому насилию со стороны актрисы
Помощница утверждает, что подвергалась психологическому насилию и жестоким оскорблениям со стороны своей работодательницы.
Политика
В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Минтруд назвал дату начала автоматического оформления маткапитала
В министерстве рассказали, что, если информации о ребенке нет в реестре ЗАГС или если родитель не зарегистрирован на портале Госуслуги, личное заявление на оформление маткапитала можно будет подать через портал, в отделениях ПФР и в МФЦ.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Мордовии пожизненно осужденный убил сокамерника
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Происшествия
У напавшего на полицейских в Москве бывшего морпеха США потребовали компенсацию
Два сотрудника ППС потребовали через суд 300 тыс. рублей компенсации от напавшего на них при задержании американского студента Тревора Рида в Москве, этот вопрос рассматривается в столичном Головинском суде.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Политика
Путин поручил минимизировать негативные явления в экономике
Президент России Владимир Путин обратился к правительству страны и Центробанку с поручением минимизировать негативные экономические явления, спровоцированные колебаниями на мировых рынках.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Авто
Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors
Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
Политика
Совфед одобрил отмену экзамена по русскому для белорусов и украинцев
Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается отменить экзамен для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Финансы
Курс доллара резко вырос на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Общество
В Минкомсвязи не хотят компенсировать «доступный интернет»
Операторы хотят компенсировать «доступный интернет» Как сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, позиция регулятора – не выплачивать компенсации операторам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам.
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Политика
The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)
В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.