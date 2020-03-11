Политика

Народные новостиНародные новостиМишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики России

Правительство и Центробанк делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации в России на фоне волатильности рынков. Также была создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики, заявил на совещании с российскими инвесторами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Мишустин рассказал о мероприятиях, направленных на стабилизацию экономики

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