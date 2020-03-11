Политика

Народные новостиНародные новостиМишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики России

Правительство и Центробанк делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации в России на фоне волатильности рынков. Также была создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики, заявил на совещании с российскими инвесторами глава кабмина Михаил Мишустин.
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с чего всё началось

Мишустин: правительство и ЦБ делают все необходимое для стабилизации экономики

Правительство вместе с ЦБ делает все необходимое для стабилизации ситуации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он добавил, что была создана комиссия для повышения устойчивости экономики.
Коммерсантъ07:03

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Мишустин рассказал о мероприятиях, направленных на стабилизацию экономики

Красная весна08:40

Мишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики России

Народные новости08:06

Мишустин пообещал инвесторам России сделать все

Вестник Кавказа08:00

Мишустин заявил, что Правительство делает все необходимое для стабилизации ситуации

Городовой07:53

Мишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики

Московский Комсомолец07:10

Мишустин: правительство и ЦБ делают все необходимое для стабилизации экономики

Коммерсантъ07:03

Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики

РИА Новости06:49
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Военное дело 08:38
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Российская газета 07:50
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим телешоу «На самом деле»

Новым ведущим популярного телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев.
Актуальные Новости вчера в 11:55
Общество

Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Lenta.ru 08:17
Общество

Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке

Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.
Говорит Москва 10:29
Здоровье

Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ

В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Муксун.fm вчера в 11:00
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск 09 марта в 12:06
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 09:14
Общество

ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Известия 09:16
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Футбол

Ла Лига может быть приостановлена из-за коронавируса

«В течение нескольких следующих часов Федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже 2-го дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал Балаге.
Sports.ru 10:14
Политика

СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Журналистская правда 10:15
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
ИА Городские вести. Волгоград 05:35
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Политика

Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Плюс один +1 08:04
Политика

Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию.
Интерфакс вчера в 08:31
Здоровье

Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Автоспорт

В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1

В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Чемпионат 07:02
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Союзное Вече 06:47
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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