Правительство вместе с ЦБ делает все необходимое для стабилизации ситуации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он добавил, что была создана комиссия для повышения устойчивости экономики.

с чего всё началось

Правительство и Центробанк делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации в России на фоне волатильности рынков. Также была создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики, заявил на совещании с российскими инвесторами глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о мерах по стабилизации экономики России

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