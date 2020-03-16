Коронавирус
РЕН ТВМишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Политика
Россия закроет границу с Беларусью
Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Общество
Губернатор Пензенской области ввел режим повышенной готовности
С 16 марта в регионе по решению губернатора вводится режим повышенной готовности.
Хоккей
Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Общество
В волгоградских школах вводят свободное посещение
Уже с сегодняшнего дня в школах ввели свободное посещение по заявлению родителей.
Общество
На Ямале продлили вахту из-за коронавируса
Большинство предприятий топливно-энергетического комплекса приняло в связи с распространением коронавируса решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Армия и оружие
Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе
Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя даже до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
Происшествия
В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь
Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Экономика
Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
Игры
Трейлер дополнения Foundation для Control
PlayStation опубликовал релизный трейлер дополнения Foundation для Control.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Хоккей
Фазель: НХЛ может запретить своим игрокам принимать участие в ЧМ-2020
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, но находится под угрозой отмены из-за коронавируса.
Происшествия
Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери
В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Культура
Канал НТВ отказался от зрителей на съемках большинства программ
Решение о съемках без зрителей большинства телевизионных программ приняло руководство канала НТВ для профилактики распространения нового коронавируса в России, 16 марта сообщает пресс-служба телекомпании.
Экономика
Кролиководческая ферма в Смоленской области увеличит производство
В ходе рабочей встречи стороны поговорили о финансировании инвестиционного проекта, направленного на увеличение производственных мощностей кролиководческой фермы «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе.
Экономика
«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.