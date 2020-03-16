Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.

Политика Россия закроет границу с Беларусью Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Общество МГУ переходит на дистанционное обучение Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

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