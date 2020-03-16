Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВМишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.
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Правительство России объявило о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса

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