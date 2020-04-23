Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим около 9,5 миллиарда рублей.

«С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей», — цитирует ТАСС Мишустина. Он уточнил, что на цели погашения ипотечных кредитов для многодетных семей государство направит около 9,5 млрд рублей.

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