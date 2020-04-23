Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
«С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей», — цитирует ТАСС Мишустина. Он уточнил, что на цели погашения ипотечных кредитов для многодетных семей государство направит около 9,5 млрд рублей.
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
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В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости
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Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
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