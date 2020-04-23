Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

«С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей», — цитирует ТАСС Мишустина. Он уточнил, что на цели погашения ипотечных кредитов для многодетных семей государство направит около 9,5 млрд рублей.
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Премьер Мишустин: многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более 1 млн рублей

URA.Ru07:50

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

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Многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более миллиона рублей

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Кабмин направит более 9,5 млрд руб на помощь по ипотеке многодетным

РИА Новости05:46

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Российская газета06:22

Мишустин: государство будет гасить ипотечные кредиты многодетных семей

Znak.com05:27
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