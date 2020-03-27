Коронавирус

REGNUMREGNUMМишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Мишустин выразил надежду, что предложенные меры помогут бизнесу сократить рабочие места. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
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Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

REGNUMвчера в 04:16

Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей

Вести.Ru27 марта в 15:02

Льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия получат на следующей неделе

Интерфакс27 марта в 08:39

Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат начнут давать на следующей неделе

Российская газета27 марта в 09:02

Мишустин: государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу

ТАСС27 марта в 08:45

Мишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу

Известия27 марта в 09:18

Мишустин пообещал бизнесу беспроцентные займы

Московский Комсомолец27 марта в 08:22
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Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Общество

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом.
Сусанин 04:58
Хоккей

На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая Торонто.
Советский спорт вчера в 15:42
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
РБК вчера в 19:10
Общество

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин

Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:12
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
RT на русском вчера в 13:28
Армия и оружие

В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов

В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Курские известия 27 марта в 04:15
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Политика

Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы

Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
Эхо Москвы 07:02
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости 07:13
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Общество

Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
RT на русском 06:41
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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