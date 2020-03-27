Коронавирус

REGNUMREGNUMМишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Мишустин выразил надежду, что предложенные меры помогут бизнесу сохранить рабочие места. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
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Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат начнут давать на следующей неделе

Российская газета27 марта в 09:02

Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей

Вести.Ru27 марта в 15:02

Мишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу

Известия27 марта в 09:18

Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

REGNUM28 марта в 04:16

Мишустин: государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу

ТАСС27 марта в 08:45

Льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия получат на следующей неделе

Интерфакс27 марта в 08:39

Мишустин пообещал бизнесу беспроцентные займы

Московский Комсомолец27 марта в 08:22
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам

Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК 28 марта в 12:07
Общество

В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов - 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.
Газета.Ru 01:18
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Наука

Коронавирус может поражать не только легкие, но и желудок

В статье сказано, что во время пикового критического состояния пациентов из-за коронавируса «встречались острые нарушения в работе желудка и кишечника».
Красная весна 27 марта в 12:47
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
Общество

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS вчера в 16:40
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Экономика

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК 00:01
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM вчера в 12:10
Футбол

Родригес назвал Карпина и Лаудрупа отличными тренерами

ProstoProSport вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Елена Беркова сообщила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Life.ru вчера в 21:30
Авто

В России изменили цены на три модели Skoda

Тарантас Ньюс вчера в 01:11
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

РИА Новости вчера в 23:55
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости 27 марта в 20:39
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

Сахалинцев просят сидеть дома через громкоговорители

Система РАСЦО есть практически во всех населенных пунктах Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:41
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Экономика

Новосибирский банк заподозрили в мошенничестве

АСВ обратилось в правоохранительный органы по факту хищения имущества банка «Взаимодействие».
Тайга.инфо 00:27
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 28 марта в 11:08
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14

Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:23
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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