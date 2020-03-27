Мишустин выразил надежду, что предложенные меры помогут бизнесу сохранить рабочие места. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.

Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Общество В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов - 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Здоровье Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.

Экономика ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Елена Беркова сообщила о своей беременности Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500 За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.