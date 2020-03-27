Коронавирус
REGNUMМишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Мишустин выразил надежду, что предложенные меры помогут бизнесу сохранить рабочие места. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
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Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат начнут давать на следующей неделе
Российская газета27 марта в 09:02
Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей
Вести.Ru27 марта в 15:02
Льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия получат на следующей неделе
Интерфакс27 марта в 08:39
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