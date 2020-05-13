Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.

Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

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