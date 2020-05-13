Общество
RT на русскомМишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
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Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Общество
Россияне за сутки подали более 2 миллионов заявок на выплаты на детей
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка.
Журналистская правда 05:45
Общество
За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек
С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.
Most.tv 04:45
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Путин назвал непростой ситуацию для бюджета России
Ситуация для бюджета РФ непростая, но источники поддержки граждан и экономики изыскиваются, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 07:23
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Здоровье
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
400 очагов инфекции возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют, - добавил министр в ходе заседания нижней палаты.
Комсомольская правда 07:04
Политика
Лавров: США пытаются навязать свой миропорядок на фоне пандемии
На Смоленской площади полагают, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение глобального миропорядка, "основанного на правилах", которые устанавливаются самими американцами.
Российская газета 06:52
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Интерфакс 05:10
Политика
В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Экономика
Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой
Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11 мая в 10:21
Происшествия
ВС Крыма возобновил расследование о зверствах нацистов на полуострове
Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:19
Общество
Белоусов распустил рабочую группу по созданию «российской Википедии»
«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», - говорится в опубликованном на официальном сайте правовой информации документе.
Свободная Пресса 03:30
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Общество
В Волгоградской области планово окончат учебный год
Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Политика
Варшаве напомнили, что «Освенцим находился в католической Польше»
Месседж Польше из Италии: не лицемерьте Журналист одного из итальянских телеканалов Энрико Ментана заявил о том, что "лагерь Освенцим находился в католической Польше, а сам Гитлер был крещеным и конфирмованным католиком".
Pravda.Ru 06:15
Игры
Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила
3DNews 05:06