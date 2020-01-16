Политика
ИзвестияМишустин рассказал о планах на посту премьера
Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал своим приоритетом на посту реформу управления и внедрение современных технологий. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Политика
КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина
КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
На Урале два пенсионера наладили подпольное производство оружия
В городе Озерске (Челябинская область) суд вынес приговор двум местным жителям, развернувшим на пенсии подпольное производство оружия.
Футбол
Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера
Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Политика
Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии под Саратовом
Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Армия и оружие
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сказал Макиенко.
Общество
Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России
На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Кино
Вышел трейлер «Безумного Майлза» с Дэниелом Рэдклиффом
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Бородиной сбрила себе бровь
Дочь Бородиной осталась без левой брови. Обошлось без кровопролитий - девочку вовремя поймали на шалости.