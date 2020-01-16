Политика

ИзвестияИзвестияМишустин рассказал о планах на посту премьера

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал своим приоритетом на посту реформу управления и внедрение современных технологий. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
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Мишустин рассказал о планах на посту премьера

Известия03:26

Мишустин рассказал о планах по дальнейшей работе правительства

Газета.Ru03:16

Стали известны планы Мишустина на посту премьера

Lenta.ru02:35

Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера

РБК02:49

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

ТК Звезда02:16

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

РИА Новости02:03

Кандидат в премьеры Мишустин заручился поддержкой «ЕР» и рассказал о своих задачах

Росбалт01:45
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Политика

КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина

КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
RT на русском 03:19
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
RZN.info 00:13
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Общество

Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 19:35
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Общество

На Урале два пенсионера наладили подпольное производство оружия

В городе Озерске (Челябинская область) суд вынес приговор двум местным жителям, развернувшим на пенсии подпольное производство оружия.
URA.Ru 01:52
Футбол

Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера

Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Rostov gazeta 02:24
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Политика

Медведев останется во главе партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Национальная служба новостей вчера в 12:11
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Вести.Ru 02:53
Армия и оружие

Назван способ уничтожения США России за 15 минут

«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сказал Макиенко.
Lenta.ru вчера в 16:18
Общество

Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России

На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
АиФ Красноярск 03:52
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Происшествия

Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Lenta.ru 03:33
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия вчера в 13:17
Космос

Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время

Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Эхо Москвы 01:16
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Кино

Вышел трейлер «Безумного Майлза» с Дэниелом Рэдклиффом

Киноафиша России 03:46
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:37
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

РИА Новости 03:03
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газета вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Четырехлетняя дочь Бородиной сбрила себе бровь

Дочь Бородиной осталась без левой брови. Обошлось без кровопролитий - девочку вовремя поймали на шалости.
Вести Подмосковья 01:49
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Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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