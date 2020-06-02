Экономика
ФАНМишустин представит Путину план по восстановлению экономики РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник представит президенту России Владимиру Путину общенациональный план по восстановлению экономики страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Экономика
Екатеринбургские депутаты смирились с рекордным дефицитом бюджета
Дефицит равен 3,4 млрд, что является рекордным показателем за новейшую историю города.
Европейско-Азиатские новости 02:56
Авто
Из Toyota Camry сделали кабриолет BMW 5-Series
В штате Кентукки, США, стараются продать Toyota Camry Solara 2002 года сборки, которую хозяин решил превратить в кабриолет с передком от BMW 5-й серии (E60).
SpeedMe вчера в 15:12
Общество
Власти сообщили о начале монтажа летних кафе в Москве
В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
РБК 05:10
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
Уголовное дело о халатности возбудили из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Футбол
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
21-летний нападающий дебютировал за сборную Аргентины в 2019 году. В августе прошлого года им интересовался «Зенит».
ProstoProSport 03:37
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Политика
Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Российской Федерацией ядерный пакт.
Политическая Экспертиза вчера в 10:24
Здоровье
В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние 24 часа в России зафиксировали 8831 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 04:06
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются мессенджером Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Армия и оружие
Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе
Как пишет портал «Лента.ру», стало известно о нанесении ракетно-бомбового удара силами ВКС России по районам сосредоточения террористических группировок в Сирии.
Военное дело 04:27
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфона Redmi 9
Новые утечки утверждают, что Redmi 9 имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением Full HD +.
ITZine.ru вчера в 09:15
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники.
Коммерсантъ 04:41
Общество
Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни
Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.
ТАСС 01:00
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04