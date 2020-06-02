Экономика
РИА НовостиМишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение намерены выделить пять триллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины
Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей 16:07
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
МЧС обещает справиться с последствиями аварии в Норильске как можно быстрее
На территории ТЭЦ-3 энергетической компании, которая находится на окраине Норильска, одного из резервуаров вытекло больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Вести.Ru 08:26
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Наука
В Мексике обнаружили самое древнее и большое сооружение майя
Еще один древний храмовый комплекс, предположительно, созданный цивилизацией Майя, найден в Мексике.
Piter.tv 07:31
Наука
Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад.
Дни24 12:00
Общество
В профсоюзе моряков рассказали об убийствах на судах в период COVID-19
Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Сухов сообщил об убийствах на судах, которые происходили из-за отсутствия возможности сойти на берег в период пандемии COVID-19.
Ридус 15:22
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Общество
Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске
Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании.
Дождь 14:39
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Политика
Дуров поддержал предложение разблокировать Telegram в России
Генеральный директор Telegram Павел Дуров поддержал предложение депутатов "Справедливой России" Федота Тумусова и Дмитрия Ионина разблокировать мессенджер в России.
Газета.Ru 07:33
Политика
Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».
RT на русском вчера в 11:46
Здоровье
В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела
В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
Primpress.ru 01:45
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Футбол
Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Наука
Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке
Недавно получил одну из самых престижных наград в мире Quantum Devices Award, совершив открытие, которое позволит сделать массовое производство квантовых компьютеров не сюжетом фантастических романов, а реальностью.
Собака.ru 13:11
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
Эхо Москвы 13:59
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34