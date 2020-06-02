Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение намерены выделить пять триллионов рублей.
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Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

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Корректная деятельность: правительство уточнит нацпроекты

Известиявчера в 12:30

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Интерфакс02 июня в 13:30

Назад, в будущее!

Труд17:01

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

ТАСС02 июня в 08:16

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости02 июня в 10:07
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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
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Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины

Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей 16:07
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
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Происшествия

МЧС обещает справиться с последствиями аварии в Норильске как можно быстрее

На территории ТЭЦ-3 энергетической компании, которая находится на окраине Норильска, одного из резервуаров вытекло больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Вести.Ru 08:26
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Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
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Наука

В Мексике обнаружили самое древнее и большое сооружение майя

Еще один древний храмовый комплекс, предположительно, созданный цивилизацией Майя, найден в Мексике.
Piter.tv 07:31
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Наука

Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана

Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад.
Дни24 12:00
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Общество

В профсоюзе моряков рассказали об убийствах на судах в период COVID-19

Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Сухов сообщил об убийствах на судах, которые происходили из-за отсутствия возможности сойти на берег в период пандемии COVID-19.
Ридус 15:22
Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
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Общество

Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании.
Дождь 14:39
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Общество

Названа новая еженедельная бесплатная игра Epic Games Store

REGNUM 14:24
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Общество

Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
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Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Политика

Дуров поддержал предложение разблокировать Telegram в России

Генеральный директор Telegram Павел Дуров поддержал предложение депутатов "Справедливой России" Федота Тумусова и Дмитрия Ионина разблокировать мессенджер в России.
Газета.Ru 07:33
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Политика

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».
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Здоровье

В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела

В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Названы номинанты телевизионной премии BAFTA

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Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
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Наука

Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке

Недавно получил одну из самых престижных наград в мире Quantum Devices Award, совершив открытие, которое позволит сделать массовое производство квантовых компьютеров не сюжетом фантастических романов, а реальностью.
Собака.ru 13:11
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
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Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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