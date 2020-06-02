Экономика
РИА НовостиМишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение намерены выделить пять триллионов рублей.
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План восстановления российской экономики после эпидемии COVID-19 оценивается в 5 триллионов рублей
Эхо Москвы02 июня в 10:33
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Самая женственная обладательница мальчишеского взгляда - британская актриса и модель Кара Делевинь откровенно рассказала журналистам журнала Variety о своих сексуальных предпочтениях.
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Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин не примет участия в назначенном на 4 июня виртуальном саммите Global Vaccine Summit 2020, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Глава МЧС отправился к месту разлива топлива в Норильске
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Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
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Российская газета вчера в 14:40
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Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 02 июня в 11:20
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«ВКонтакте» запустила российский аналог TikTok
Аналог китайского развлекательного сервиса TikTok теперь появился на платформе соцсети "ВКонтакте".
iReactor 03:11
Происшествия
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусом скончался в одной из крымских больниц, еще пять находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
РИА Новости 03:30
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»
Rostov.ru вчера в 15:34
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В Ростовской области планируют возобновить производство мяса птицы
ИА Красная Весна вчера в 15:01
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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14 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае
За минувшие сутки выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России
Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы.
Piter.tv 03:27
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«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ».
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Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
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Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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В Петербурге назвали сроки открытия новых станций метро
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