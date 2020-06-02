Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
Эхо Москвы31 мая в 19:09
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Общество
Четверо пациентов с коронавирусом появились на Сахалине
Из-за двоих приезжих рыбаков на северных Курилах введен режим ЧС, а в больницах введены дополнительные меры безопасности при приеме пациентов: при госпитализации будут требовать анализ на коронавирус.
EastRussia 21:45
Здоровье
В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 22:14
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
Здоровье
Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru вчера в 08:11
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Политика
МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.
РИА Новости 18:01
Футбол
Чемпионат страны возобновится 19 июня
Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня.
Коммерсантъ 13:50
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Наука
Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»
Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».
ВладТайм 20:44
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Общество
МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши
Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.
Новый День 06:43
Здоровье
В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом
На сегодняшний день в Якутске налажена система мониторинга, в который есть функция по отслеживанию граждан в самоизоляции, контактных и амбулаторно больных.
Аргументы и Факты - Якутия 22:17
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Здоровье
У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус
В Свободном закрыли детский сад № 7 из-за коронавируса. COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения.
Амур.инфо 22:22
Общество
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Экономика
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а электроэнергию — на 1%.
RT на русском 21:23
Армия и оружие
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru 02:33