Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 118

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Наука Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни» Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».

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