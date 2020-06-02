Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Путин одобрил план восстановления экономики России

RT на русском14:00

Новое направление Михаила Мишустина

News.ru13:53

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости10:07

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Ведомости08:14

Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМО08:14

Рост без денег: сработает ли новый антикризисный план правительства

РБК12:50

Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики

Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Авто

Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы

Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
18
Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
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Общество

Четверо пациентов с коронавирусом появились на Сахалине

Из-за двоих приезжих рыбаков на северных Курилах введен режим ЧС, а в больницах введены дополнительные меры безопасности при приеме пациентов: при госпитализации будут требовать анализ на коронавирус.
EastRussia 21:45
Здоровье

В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 22:14
128
Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Здоровье

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
12
Здоровье

Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками

Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru вчера в 08:11
174
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

BFM.ru 00:54
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Политика

МИД Франции высказался о возможном участии России в G7

Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие России в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.
РИА Новости 18:01
Футбол

Чемпионат страны возобновится 19 июня

Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня.
Коммерсантъ 13:50
5
Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
182
Наука

Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»

Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».
ВладТайм 20:44
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
69
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости 16:59
7
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
86
Общество

МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши

Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.
Новый День 06:43
17
Здоровье

В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

На сегодняшний день в Якутске налажена система мониторинга, в который есть функция по отслеживанию граждан в самоизоляции, контактных и амбулаторно больных.
Аргументы и Факты - Якутия 22:17
Политика

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
172
Здоровье

У сотрудника детского сада в Свободном выявили коронавирус

В Свободном закрыли детский сад № 7 из-за коронавируса. COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения.
Амур.инфо 22:22
2
Общество

Лоза резко ответил на шутку Киркорова

Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Экономика

Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России

Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а электроэнергию — на 1%.
RT на русском 21:23
Армия и оружие

Израиль заявил о бесполезности российских Су-35

В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала подросшую дочь

В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru 02:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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