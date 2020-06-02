Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Политика
МВД создаст единую базу данных мигрантов
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
Игры
«The Outer Worlds» в Switch-варианте получит 1080p при 30 FPS
Представители компании в своем интервью изданию «Nintendo Everything» рассказали, что в порте будет предусмотрено разрешение 1 080p при 30 FPS в доке и на 720p при 30 FPS в режиме «портативный».
ГЛАС.RU 01 июня в 15:08
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
РИА Новости 02:16
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
«Цифровизатор» Соловьёв изгнал соведущую
Были соведущими на радиостанции "Серебряный дождь", на радио "Вести FM".
Завтра.ру вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Армия и оружие
Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
News.ru вчера в 09:01
Политика
Лукашенко пообещал сохранить суверенитет и независимость Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.
Моя Москва.онлайн 09:28
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
Игры
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
Здоровье
Распространение коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад
Распространение коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад благодаря федеральной помощи и тому, что меняется отношение людей, которые поначалу не восприняли всерьез степень опасности, - заявил руководитель Дагестана Владимир Васильев.
Эхо Москвы 09:04
Политика
ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме
Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
Вести.Ru 08:28
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА
JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
Говорит Москва вчера в 06:46