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Технологии «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты. 23

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