Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости02 июня в 10:07

Путин одобрил план восстановления экономики

Взгляд.ру02 июня в 07:42

Мишустин представил Путину план восстановления российской экономики

РЕН ТВ02 июня в 07:35

Путин одобрил проект о поэтапной стабилизации экономики России

Экономика сегодня02 июня в 07:57

Корректная деятельность: правительство уточнит нацпроекты

Известиявчера в 12:30
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Общество

В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

Еще 57 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 17:05
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Политика

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 10:04
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Общество

Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации.
РИА Новости 17:19
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Технологии

«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»

Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru 04:39
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Футбол

Эдинсон Кавани попробовал себя в роли косца

Уругвайский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показал, как трудится на родине.
Чемпионат 16:57
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 02 июня в 08:24
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Происшествия

Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков

Группа студентов с помощью чеков регулярно совершала кражи из магазинов одежды. Задержать их помог охранник одной из торговых точек.
РИА Новости 16:37
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
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Общество

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru 15:04
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
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Общество

В Финляндии планируют открыть на границе с Россией новый погранпункт

На границе Финляндии и России финская сторона планирует открыть новый погранпункт.
АБН вчера в 03:37
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Общество

Уточнена стоимость российского беспилотника «Охотник»

Дни24 12:07
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Общество

Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

GAVI рассчитывает привлечь начальное финансирование механизма, гарантирующего массовые закупки вакцины от COVID-19.
РБК 13:07
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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
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Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
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Энергетика

В Крыму резко подорожает бензин

Жителям Крыма придется больше платить за топливо. Повышение цен составит 10-12 %. Об этом сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
ФедералПресс 10:40
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Киберспорт

FlyToMoon уступила Team Secret и покинула ESL One Birmingham 2020

Спорт-Экспресс 14:06
Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме

Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
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Армия и оружие

Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина

Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
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