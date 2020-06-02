Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Путин: план восстановления экономики РФ должен начать выполняться с 1 июля
Интерфакс - Россиявчера в 07:52
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Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
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Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru вчера в 13:50
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Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
Мойка78 31 мая в 14:33
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию проведут 1 июля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет «РИА Новости».
Примечания вчера в 06:01
Экономика
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ПРАЙМ 00:00
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Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
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В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Рост умерших и заболевших: коронавирус в Самарской области стал непредсказуем
Появились новые данные федерального оперштаба. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области увеличилось до 2724 человек.
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На Навального написали заявление из-за «оскорбления ветерана»
Московский Комсомолец вчера в 10:04
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«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
Во вторник пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила о поставке Министерству обороны РФ первой партии модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».
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Российская газета вчера в 21:30
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РИА Новости вчера в 16:30
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Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости вчера в 17:44
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
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