Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Подробнее о событии

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

ТАСС08:16

Путин одобрил план восстановления экономики России

RT на русском14:00

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

РБК09:24

Что произошло за день: вторник, 2 июня

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Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМО08:14

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости10:07

Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики

Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля.
ZAB.RU вчера в 09:55
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

МИР 24 вчера в 08:02
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
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Здоровье

Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах

Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
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Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada

Линейку новых силовых установок для автомобилей Lada разрабатывают в рамках подписанного с правительством России СПИКа.
SpeedMe 14:17
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Происшествия

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Культура

Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
4
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Общество

Коронавирус пришел в Москву в январе

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время видеоинтервью заявил, что коронавирус пришел в Москву в «середине-конце января», когда Китай еще только делал первые заявления по эпидемии COVID-19.
Московский Комсомолец 13:07
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Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
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Космос

Китай в сентябре запустит телескоп для поиска внеземной жизни

КНР собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой телескоп в мире под названием FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»).
Коммерсантъ 04:15
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Политика

В США поразились качеством работы военных картографов СССР

Автор статьи Грег Миллер отметил, что на картах указывалось даже расположение автобусных остановок.
RuNews24.ru 12:49
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Гаджеты

Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах

Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11.
News.ru 06:31
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Политика

Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
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Общество

Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате

РЕН ТВ вчера в 07:29
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Общество

Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной перекрасился в блондина и начал публиковать стихи

Муж певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram выложил стихи, которые говорят о его тяжелом психологическом состоянии.
Pravda.Ru 13:13
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
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