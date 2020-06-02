Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе.

План восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с президентом страны Владимиром Путиным 2 июня.

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