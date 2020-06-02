Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 01 июня в 06:18
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
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