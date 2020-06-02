Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
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Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
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Стоит напомнить, что недавно актриса снялась в эротической фотосессии для одного глянцевого издания, где позировала в кожаной куртке, надетой на голое тело и завышенных трусиках.
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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн

Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
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Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
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РБК вчера в 08:50
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Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Общество

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Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
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Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
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Общество

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