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Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

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