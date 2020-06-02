Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
Эхо Москвы31 мая в 19:09
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
Общество
Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
Политика
США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Телеканал Санкт-Петербург 09:54
Общество
В России введут новый крупный штраф для автомобилистов
В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Политика
Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
Политическая Экспертиза 06:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон решила продать свое эротическое фото
Стоит напомнить, что недавно актриса снялась в эротической фотосессии для одного глянцевого издания, где позировала в кожаной куртке, надетой на голое тело и завышенных трусиках.
Bimru.ru вчера в 07:51
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
Транспорт
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Оренбурге частично обрушились ограждения моста
Ограждение моста через реку Сакмара частично обрушилось в Оренбурге, пострадавших в инциденте нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
РИА Новости 10:38
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Наука
Раскрыта тайна происхождения свитков Мертвого моря
RuNews24.ru 05:34
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Футбол
Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль»
По данным ди Марцио, Дембеле не собирается никуда переходить и готов продолжать сражаться за место под солнцем в «Барселоне».
Евро-футбол.ру 08:41
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03