Экономика
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в столичный регион
Теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу.
Известия вчера в 08:37
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
Общество
В России всеобщая вакцинация против коронавируса может начаться осенью
В России уже осенью может начаться массовая вакцинация населения против коронавируса.
Кавказ Пост 12:16
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Футбол
РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина
Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
ProstoProSport 15:40
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Общество
Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав
Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ 16:57
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru 10:33
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Баскетбол
Блатт назвал новобранца ЦСКА Милутинова лучшим центровым Европы
Напомним, сегодня, 2 июня, стало известно, что состав «армейцев» пополнил экс-центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов.
Чемпионат 11:24
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Общество
Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.
РБК 16:54
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились благодаря Джошу Гэду
31 мая на YouTube канале Reunited Apart появилось видео с Zoom-конференцией, где Джош Гэд встретился с актерами трилогии «Властелин колец».
SM News 12:36
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
Футбол
«Фамаликан» — «Порту»: возвращение Примейры
Представляем прогноз на матч чемпионата Португалии, в котором 3 июня «Фамаликан» принимает «Порту».
Все про Спорт ру 12:24
Экономика
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru 14:07
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Футбол
«Барселона» достигла соглашения с Лаутаро Мартинесом
Совсем скоро каталонцы подпишут официальное соглашение с «Интером» о переходе.
ГЛАС.RU вчера в 22:55
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Игры
В The Last of Us Part II будет больше 60 настроек для людей с ограниченными возможностями
Naughty Dog предусмотрела более 60 настроек интерфейса, управления и внешнего вида The Last of Us Part II, чтобы сделать игру доступной для людей с ограниченными возможностями.
CyberSport.ru 00:01
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport 07:37
Футбол
Сёмин: всех новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев Лосюк
За время работы Сёмина в «Локомотиве», московский клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз завоёвывал Кубок России и трижды — Суперкубок страны.
Metaratings 31 мая в 17:53
Футбол
«Зенит» выплатил руководству клуба 347,2 млн рублей в 2019 году
В 2018 году «Зенит» выплатил основному управленческому персоналу 215,3 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:32
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Новый День вчера в 18:24
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:48