Экономика

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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
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Что произошло за день: вторник, 2 июня

Интерфакс13:30

Путин одобрил план восстановления экономики России

RT на русском14:00

Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМО08:14

Путин одобрил план спасения экономики РФ на пять триллионов рублей

Мойка7809:07

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

ТАСС08:16

Рост без денег: сработает ли новый антикризисный план правительства

РБК12:50

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости10:07
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Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
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В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10

Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

ТАСС 16:02
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Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
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Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
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Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
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Экономика

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Происшествия

На рынке в Одессе произошла стрельба

Правоохранители проводят расследование по факту стрельбы на промтоварном рынке в Одессе, где пострадали двое мужчин сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Анна Седокова не сдержала слёз, говоря о первом разводе и семье

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Общество

В России выработают новые требования к общежитиям вузов

Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
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Стали известны предварительные сроки открытия кинотеатров в России

Горобзор.ру 07:38
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Общество

Хозяин ресторана в США ответил на обвинения в том, что он «русская мафия»

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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены»,-- сказала госпожа Кузнецова.
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Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе.
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Сданный Путину военный госпиталь в Улан-Удэ оказался недостроенным

Объект, о сдаче которого президенту России Владимиру Путину официально доложили 15 мая, на деле оказался недостроенным.
Номер один 05:58
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Происшествия

Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены

Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
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В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
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Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Снижение уровня стресса поможет вернуть седым волосам цвет

Специалистам удалось разработать уникальную методику, благодаря которой они изучили процесс поседения волос на уровне каждой отдельной волосинки.
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Армия и оружие

В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
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«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

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Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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