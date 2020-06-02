Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Что произошло за день: вторник, 2 июня

Интерфакс13:30

Путин одобрил план восстановления экономики России

RT на русском14:00

Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМО08:14

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

ТАСС08:16

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Ведомости08:14

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

РБК09:24

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости10:07
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Общество

Беглов отчитался о работе обсерваторов в Петербурге

DP.RU 15:17
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
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Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
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Общество

Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Экономика

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
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Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
БрянскToday 08:28
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
1K
Происшествия

Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске

РБК 10:22
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Футбол

Эдегор: «Реал Сосьедад» мечтает попасть в Лигу чемпионов

Чемпионат 15:54
Общество

Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение

Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
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Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
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Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

РИА Новости 14:06
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Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
5
Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Культура

На телевидении запускают шоу «Детский КВН»

На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой 09:40
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Футбол

Форвард «Бешикташа» Ларин может перейти в ЦСКА

ЦСКА может приобрести канадского форварда «Бешикташа» Кайла Ларина.
Бомбардир.ру 16:01
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
1,4K
Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновлён

К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
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Экономика

Код дохода в платежках с 1 июня 2020 года

Код 2 проставляется в платежках при выплате: алиментов; суточных; компенсаций по ТК РФ; декретных и детских пособий; других доходов, перечисленных в ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ за исключением п. 1 и 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ.
Бухгалтерия.ру 09:02
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
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