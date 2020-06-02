Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ

Политика Сегодня07:58

Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМО08:14

Путин: план восстановления экономики РФ должен начать выполняться с 1 июля

Интерфакс - Россия07:52

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Ведомости08:14

Путин одобрил проект о поэтапной стабилизации экономики России

Экономика сегодня07:57

Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики

РИА Новости08:03

Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики

Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
9,1K
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Происшествия

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
85
Общество

Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве

Российская газета 06:18
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Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
4
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
711
Футбол

Яблонец - Слован: прогноз Дмитрия Федорова 2 июня 2020

В 6 последних очных играх Яблонец выиграл дважды, и 4 раза была ничья. Словану ни разу не удавалось обыграть соперника.
Ставка TV 09:19
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

RT на русском вчера в 07:01
22
Футбол

Чернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июня

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 19 июня возобновится нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за коронавируса.
Piter.tv 07:33
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Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
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Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
1
Общество

На Свердловскую область надвигаются заморозки

На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
ИА Красная Весна 08:55
5
Авто

В России начнут штрафовать за брошенные автомобили

Например, если стоит брошенная машина без капота, двери, колеса и т.д, то она автоматически попадает под штраф.
Bash.News вчера в 02:03
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
24
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
2,1K
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Здоровье

Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
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Общество

В сети появился ролик в поддержку поправок в Конституцию, где пытаются запугать усыновлением ребенка гей-парой

Snob.ru 07:19
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Культура

Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
40
Происшествия

СК проверит инцидент с изъятием детей из семьи в Оренбургской области

Вечерняя Москва 31 мая в 10:18
1,5K
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