Экономика
Журналистская правдаМишустин представил план по восстановлению экономики России
Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению экономики РФ от последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 01 июня в 08:02
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный 02 июня в 21:51
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Экс-полицейскому по делу Флойда ужесточили обвинение
Бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, ужесточили обвинение.
RT на русском вчера в 16:09
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Происшествия
На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа
29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 НТЭК (входит в состав «Норникеля») из-за лопнувшего резервуара разлилось 20 тыс. т дизельного топлива и был объявлен режим ЧС.
Известия 12:38
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Наука
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной зоны
Возможно, первая жизнь на Земле зародилась именно в такой системе – гидротермальной зоне, возникшей после удара астероида.
МИР 24 02 июня в 07:59
Общество
Синоптики прогнозируют аномальное тепло в европейской части России
Москва, 4 июня 2020, 23:59 — REGNUM Температурный фон выше нормы установится на большей части европейской территории России с субботы, 6 июня.
REGNUM 16:59
Общество
Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров
Сервис Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров, о которой ранее сообщили в Telegram-каналах.
ТАСС 09:38
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Здоровье
Замену витаминам из аптеки назвал доктор Мясников
Ранее «МК в Волгограде» сообщал, что доктор Мясников назвал лучший способ укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:27
Наука
Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com 03:04
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру 11:17
Наука
II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com 06:38
Кино
«Меридианы Тихого» стартуют во Владивостоке
Провести кинофестиваль "Меридианы Тихого" в этом году планируется с 10 по 16 октября.
Ревизор.ру 10:33
Происшествия
В Москве мужчина убежал в тоннель Сокольнической линии метро
Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро приостановили из-за пассажира, забежавшего в тоннель.
РБК 15:15
Хоккей
«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
«Металлург» и «Авангард» совершили обмен. Магнитогорский клуб подписал контракт с нападающим Тэйлором Беком.
Матч ТВ 06:34
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие
В Хабаровске прошли первые тренировки участников парада Победы
Хабаровск, 4 июня 2020, 05:31 — REGNUM В Хабаровске начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
REGNUM вчера в 22:31
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
Футбол
Латвийский судья объяснил, зачем показал средний палец африканцу
Трейманису пришлось объяснять свой поступок — на самом деле он не оскорблял ивуарийца, а показал палец, чтобы объяснить футболисту причину удаления.
Pravda.Ru 11:31
Футбол
Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
Чемпионат 16:50
Гаджеты
Опубликованы все макеты разных iPhone 12
Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.
The GEEK 02 июня в 07:13