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Общество Синоптики прогнозируют аномальное тепло в европейской части России Москва, 4 июня 2020, 23:59 — REGNUM Температурный фон выше нормы установится на большей части европейской территории России с субботы, 6 июня. 1

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