Экономика
РИА НовостиМишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов.
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Экономика
«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%
КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
Происшествия
В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках
Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск 08:36
Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Футбол
Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52
Общество
Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития
В правительстве рассматривают возможность передать Ростуризм из ведения Минэкономразвития в подчинение вице-премьеру, подтвердил источник РБК, знакомый с обсуждением этого вопроса.
РБК 06:17
Политика
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Происшествия
В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ
На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Происшествия
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Кино
Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов
Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Космос
Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор
Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика 31 мая в 03:58