Коронавирус

СолидарностьСолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу

7 миллиардов рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
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Мишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу

Солидарность04:13

Более 1,5 млрд рублей направили на поддержку самозанятых в пандемию

Парламентская газета03:39

Мишустин: освобождение МСП от уплаты аренды сэкономило им 7 млрд руб

РИА Новости03:41
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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Павел Прилучный жестко ответил подписчикам на вопрос о личной жизни

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Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

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Растянувшийся на год чемпионат России по футболу закончится в среду

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Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.
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Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
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Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
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Скончался еще один пациент с коронавирусом в Томской области

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В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
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Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

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REGNUM вчера в 07:44
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Происшествия

От коронавируса в Липецкой области умер 65-летний мужчина

В Липецкой области скончался 21-й пациент с подтвержденным коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:20
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Смехова, Гребенщикова и Линдт вступят в труппу МХАТ имени Горького

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Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
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В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.
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Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
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Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
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Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов

Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
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Армия и оружие

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Известия вчера в 17:41
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
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Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн

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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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