Коронавирус
СолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу
7 миллиардов рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Lenta.ru вчера в 07:29
Футбол
Растянувшийся на год чемпионат России по футболу закончится в среду
Из‑за пандемии коронавируса сезон, начавшийся в 2019-м 12 июля, растянулся более чем на год.
РИА Новости вчера в 17:05
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Авто
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября
Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.
Российская газета 03:09
Политика
Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Экономика
Сбербанк одобрил бизнесу кредитов под 0% на сумму около 45 млрд рублей
Сбербанк в рамках льготной программы кредитования бизнеса для поддержки в период пандемии одобрил почти 23 тыс. заявок на кредиты под 0% общей суммой около 45 млрд рублей.
ТАСС 04:15
Здоровье
Скончался еще один пациент с коронавирусом в Томской области
Добавим, что по данным оперативного штаба на сегодня, 22 июля, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Томской области увеличилось на 53 человека.
Вести-Томск 03:35
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Валерию Жорову.
REGNUM вчера в 07:44
Происшествия
От коронавируса в Липецкой области умер 65-летний мужчина
В Липецкой области скончался 21-й пациент с подтвержденным коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:20
Театры
Смехова, Гребенщикова и Линдт вступят в труппу МХАТ имени Горького
Аргументы и Факты 20 июля в 14:13
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru 02:49
Общество
В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news вчера в 08:37
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Футбол
ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн
Московский ЦСКА хочет продать Николу Влашича за € 20 млн, передает Аrеапароlі.
Газета.Ru 03:35
Общество
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50