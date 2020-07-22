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РИА НовостиРИА НовостиМишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
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Мишустин заявил о подготовке к традиционному учебному году

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Мишустин рассказал о подготовке в школах к «нормальному 1 сентября»

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Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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