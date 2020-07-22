Коронавирус
РИА НовостиМишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
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Политика
«Гаражную амнистию» в России поддерживает Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии».
Live24 06:08
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Культуромания 03:40
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Футбол
«Рома» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Рома» представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Metaratings 06:37
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии
Киноафиша России 03:00
Общество
Мишустин предложил изменить методику подсчета средней зарплаты
Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает обсудить и изменить методику подсчета средней заработной платы.
Российская газета 07:03
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
Экономика
Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.
РБК 06:39
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» вывели на старт на Байконуре
Пуск грузового корабля "Прогресс МС-15" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 23 июля. Ожидаемое время старта 17:26:22 мск.
РЕН ТВ 20 июля в 03:07
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинения
Обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия были предъявлены мужчине, захватившему автобус в Луцке.
NewInform 03:13
Наука
Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии
Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.
ИА Красная Весна вчера в 14:19